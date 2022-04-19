УЕФА наказал "Марсель" закрытием трибуны

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес наказание для "Марселя" и ПАОКа по итогам первой игры команд (2:1) в 1/4 финала Лиги конференций на стадионе "Велодром" в Марселе.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес наказание для "Марселя" и ПАОКа по итогам первой игры команд (2:1) в 1/4 финала Лиги конференций на стадионе "Велодром" в Марселе.

Как передает Report, местные болельщики устроили беспорядки и использовали на стадионе пиротехнику. За это "Марсель" наказан закрытием одной из трибун стадиона на ближайшем домашнем еврокубковом матче, а также оштрафован на 98 тысяч евро.

При этом ПАОКу запретили продавать билеты своим болельщикам на один выездной матч под эгидой УЕФА с испытательным сроком на два года. Из-за поведения своих фанатов клуб обязан погасить штраф на 50 тысяч евро.

Напомним, что в полуфинал Лиги конференций в итоге смог пробиться "Марсель". В следующем раунде команда сыграет с нидерландским "Фейеноордом". Матчи пройдут 28 апреля в Роттердаме и 5 мая в Марселе.