УЕФА наказал клуб за поведение болельщиков в отношении соперника "Карабаха"

Дисциплинарный комитет УЕФА вынес дисциплинарное решение по делу о поведении болельщиков словацкого "Слована" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против венгерского "Ференцвароша" – соперника "Карабаха" в III квалификационном ра

Дисциплинарный комитет УЕФА вынес дисциплинарное решение по делу о поведении болельщиков словацкого "Слована" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против венгерского "Ференцвароша" – соперника "Карабаха" в III квалификационном раунде.

Как сообщает Report, cогласно вынесенному решению, "Слован" оштрафован на 40 тысяч евро за расистские выкрики.

Словацкий клуб должен также частично закрыть стадион (весь сектор С) на ближайший домашний матч еврокубков. Клуб должен разместить баннер с логотипом УЕФА и надписью #NoToRacism в закрытом секторе.

"Слован" также должен заплатить 25 000 евро за метание предметов и 13 000 евро за использование пиротехники.