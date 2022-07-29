О нас

УЕФА наказал клуб за поведение болельщиков в отношении соперника "Карабаха"

УЕФА наказал клуб за поведение болельщиков в отношении соперника "Карабаха" Дисциплинарный комитет УЕФА вынес дисциплинарное решение по делу о поведении болельщиков словацкого "Слована" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против венгерского "Ференцвароша" – соперника "Карабаха" в III квалификационном ра
Футбол
29 июля 2022 г. 20:51
УЕФА наказал клуб за поведение болельщиков в отношении соперника Карабаха

Дисциплинарный комитет УЕФА вынес дисциплинарное решение по делу о поведении болельщиков словацкого "Слована" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против венгерского "Ференцвароша" – соперника "Карабаха" в III квалификационном раунде.

Как сообщает Report, cогласно вынесенному решению, "Слован" оштрафован на 40 тысяч евро за расистские выкрики.

Словацкий клуб должен также частично закрыть стадион (весь сектор С) на ближайший домашний матч еврокубков. Клуб должен разместить баннер с логотипом УЕФА и надписью #NoToRacism в закрытом секторе.

"Слован" также должен заплатить 25 000 евро за метание предметов и 13 000 евро за использование пиротехники.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın rəqibi ilə oyunda irqçiliyə yol vermiş klub cəzalandırılıb

Другие новости из категории

Избран новый президент ПФЛ
Избран новый президент ПФЛ
29 июля 2022 г. 13:25
Президент ПФЛ Азербайджана покинул свой пост
Президент ПФЛ Азербайджана покинул свой пост
29 июля 2022 г. 11:18
Обнародована дата проведения матча Нефтчи - Рапид
Обнародована дата проведения матча "Нефтчи" - "Рапид"
29 июля 2022 г. 09:32
Помощник президента Азербайджана поздравил Нефтчи
Помощник президента Азербайджана поздравил "Нефтчи"
29 июля 2022 г. 02:07
Азербайджан набрал очки в рейтинге УЕФА
Азербайджан набрал очки в рейтинге УЕФА
29 июля 2022 г. 01:28
Главный тренер Маккаби: Мы плохо подготовились к игре против Зиря
Главный тренер "Маккаби": Мы плохо подготовились к игре против "Зиря"
29 июля 2022 г. 00:30
Лига конференций УЕФА: Определился соперник Нефтчи в следующем раунде
Лига конференций УЕФА: Определился соперник "Нефтчи" в следующем раунде
29 июля 2022 г. 00:18
Главный тренер Ариса: Мы проиграли этот раунд еще в первой игре
Главный тренер "Ариса": Мы проиграли этот раунд еще в первой игре
29 июля 2022 г. 00:04
Главный тренер Нефтчи: Многие не верили моим словам, что мы пройдем в следующий раунд
Главный тренер "Нефтчи": Многие не верили моим словам, что мы пройдем в следующий раунд
28 июля 2022 г. 23:54
Зиря остановила борьбу в Лиге конференций УЕФА
"Зиря" остановила борьбу в Лиге конференций УЕФА
28 июля 2022 г. 23:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi