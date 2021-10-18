УЕФА наказал Футбольную ассоциацию Англии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал Футбольную ассоциацию Англии (FA) за беспорядки на финальном матче чемпионата Европы между сборными Англии и Италии.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал Футбольную ассоциацию Англии (FA) за беспорядки на финальном матче чемпионата Европы между сборными Англии и Италии.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте организации.

Английская национальная команда проведет один домашний матч при пустых трибунах. Также FA наказана одной игрой без зрителей условно с испытательным сроком на два года.

УЕФА оштрафовала FA на 100 тысяч евро за беспорядки на стадионе.

Финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на "Уэмбли", завершилась победой "скуадры адзурры" в серии послематчевых 11-метровых ударов (3:2). Перед началом матча фанаты без билетов пытались прорваться на стадион. В концовке основного времени матча на поле выбежал неизвестный болельщик.

Также английские фанаты нападали на зрителей прямо на арене.