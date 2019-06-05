УЕФА наградила Бакинский олимпийский стадион - ФОТО

УЕФА наградила Бакинский олимпийский стадион, введённый в эксплуатацию в 2015 году и принимавший с тех пор по меньшей мере одно международное мероприятие в год.

Как передаёт Report, Бакинский олимпийский стадион был занесён в список Элитных стадионов УЕФА, в котором также находятся всемирно известные Альянц Арена, Авива, Камп Ноу и Сантьяго Бернабеу.

Отметим, что финальный матч Лиги Европы - второго по престижности клубного турнира Европы - состоялся 29 мая на крупнейшем стадионе Азербайджана. В 2020 году в честь 60-летия УЕФА Бакинский олимпийский стадион станет одним из 12 основных стадионов Чемпионата Европы по футболу.