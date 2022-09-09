УЕФА начал расследование беспорядков на матче между "Ниццей" и "Кельном"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело по факту беспорядков на матче группового этапа Лиги конференций между французской "Ниццей" и германским "Кельном".

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело по факту беспорядков на матче группового этапа Лиги конференций между французской "Ниццей" и германским "Кельном".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила пресс-служба УЕФА.

Беспорядки перед матчем "Ниццы" и "Кельна" произошли в четверг, по сообщению пресс-службы германской команды, начало матча было отложено из-за столкновения фанатских групп, встреча началась с опозданием в 55 минут. По информации агентства AFP, в ходе беспорядков пострадали 32 человека. Встреча проходила в Ницце и завершилась со счетом 1:1.

К числу обвинений, выдвинутых УЕФА против "Ниццы", относятся метание предметов болельщиками, зажигание файеров, массовые беспорядки, а также ограничение движения зрителей со стороны охранного персонала. В отношении "Кельна" будут рассматриваться метание предметов, поджигание файеров и массовые беспорядки.