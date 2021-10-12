УЕФА начал конкурс стран, претендующих на проведение Евро-2028

Пресс-служба УЕФА объявила о начале подачи заявок на проведение чемпионата Европы 2028 года.

Пресс-служба УЕФА объявила о начале подачи заявок на проведение чемпионата Европы 2028 года.

Как сообщает Report, заинтересованным странам необходимо будет предоставить 10 стадионов следующей вместимости:

- Минимум 1 стадион вместимостью не менее 60 000 зрителей;

- Минимум 1 стадион, предпочтительно 2, не менее 50 000 мест;

- Минимум 4 стадиона с количеством мест не менее 40 000;

- Минимум 3 стадиона, вмещающих не менее 30 000 человек.

УЕФА разрешил подавать совместные заявки, при условии, что страны будут находиться географически близко. При этом заявки должны быть поданы до 23 марта 2022 года.

Выборы хозяйки Евро-2028 состоятся в сентябре 2023 года.