УЕФА на два сезона отстранил казахстанский клуб от еврокубков

Казахстанский футбольный клуб "Ордабасы" отстранен от участия в еврокубках, если он пробьется в них в сезоне 2020/21 или 2021/22.

Как сообщает Report, причина связана с нарушением правил финансового fair play (FFP).

Клуб может избежать наказания, если до 31 января 2021 года сможет доказать, что выплатил суммы, определенные как просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 30 сентября 2019 года.

Отметим, что "Ордабасы" также оштрафован на 100 тысяч евро.

УЕФА также из-за нарушений правил финансового fair play оштрафовал "Олимпию" (Любляна) и "Црвену Звезду" (Белград) на 75 и 50 тысяч евро соответственно.

Напомним, что главным тренером "Ордабасы" является возглавлявший в 2009 - 2015 гг. "Интер" (нынешний "Кешля") Кахабер Цхададзе.