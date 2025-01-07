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УЕФА может применить санкции к французскому клубу ПСЖ

УЕФА может применить санкции к французскому клубу ПСЖ УЕФА рассматривает возможность применения санкций к парижскому клубу ПСЖ из-за невыплаты долга нападающему Килиану Мбаппе, который ныне выступает за испанский "Реал".
Футбол
7 января 2025 г. 18:00
УЕФА может применить санкции к французскому клубу ПСЖ

УЕФА рассматривает возможность применения санкций к парижскому клубу ПСЖ из-за невыплаты долга нападающему Килиану Мбаппе, который ныне выступает за испанский "Реал".

Об этом сообщает Report со ссылкой на L'Equipe.

Адвокаты футболиста 20 декабря подали жалобу в Высшую апелляционную комиссию Федерации футбола Франции с требованием принять меры в отношении ПСЖ. Однако клуб до сих пор не выплатил нападающему задолженность.

Ранее Профессиональная футбольная лига Франции постановила, что ПСЖ обязан выплатить Мбаппе долг в размере 55 млн евро. Напомним, что прошлым летом футболист перешел из ПСЖ в "Реал" на правах свободного агента.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Fransa klubuna sanksiya tətbiq edə bilər

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