УЕФА может применить санкции к французскому клубу ПСЖ

УЕФА рассматривает возможность применения санкций к парижскому клубу ПСЖ из-за невыплаты долга нападающему Килиану Мбаппе, который ныне выступает за испанский "Реал".

УЕФА рассматривает возможность применения санкций к парижскому клубу ПСЖ из-за невыплаты долга нападающему Килиану Мбаппе, который ныне выступает за испанский "Реал".

Об этом сообщает Report со ссылкой на L'Equipe.

Адвокаты футболиста 20 декабря подали жалобу в Высшую апелляционную комиссию Федерации футбола Франции с требованием принять меры в отношении ПСЖ. Однако клуб до сих пор не выплатил нападающему задолженность.

Ранее Профессиональная футбольная лига Франции постановила, что ПСЖ обязан выплатить Мбаппе долг в размере 55 млн евро. Напомним, что прошлым летом футболист перешел из ПСЖ в "Реал" на правах свободного агента.