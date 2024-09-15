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УЕФА может отстранить сборную Англии от участия в чемпионате Европы 2028 года

УЕФА может отстранить сборную Англии от участия в чемпионате Европы 2028 года Сборная Англии может быть отстранена от участия в следующем чемпионате Европы по футболу, который пройдет в 2028 году.
Футбол
15 сентября 2024 г. 12:42
УЕФА может отстранить сборную Англии от участия в чемпионате Европы 2028 года

Сборная Англии может быть отстранена от участия в следующем чемпионате Европы по футболу, который пройдет в 2028 году.

Как передает Report, об этом сообщает британская газета The Times.

Согласно информации, соответствующее решение может быть принято Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за возможного появления регулятора в английском футболе.

Отмечается, что генеральный секретарь организации Теодор Теодоридис направил письмо министру культуры, СМИ и спорта Великобритании Лизе Лэнди о недопустимости вмешательства правительства в управление футболом.

В нем, как сообщает издание, он попросил воздержаться от предоставления регулятору полномочий по надзору за клубами в ведущих лигах Англии и назвал независимость фундаментальным требованием в футболе. В противном случае УЕФА может применить санкции, высшей из которой является исключение национальной федерации.

Источник издания отмечает, что УЕФА применит меры в случае "пересечения черты". В таком случае сборная Англии не сможет принять участие в чемпионате Европы 2028 года, который пройдет в Англии и Ирландии, а английские клубы будут исключены из еврокубков. Также под вопросом окажется участие английских футболистов в чемпионате мира 2026 года, говорится в сообщении.

В марте правительство Великобритании внесло законопроект о новом надзорном органе, который должен предотвратить вступление богатых клубов в отколовшиеся лиги и защитить клубы от финансовых ошибок. Правительство лейбористов в своем манифесте обязалось следовать этому плану.

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