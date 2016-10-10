УЕФА может наказать федерации Хорватии и Косова за поведение болельщиков

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может наказать федерации футбола Хорватии и Косова за поведение болельщиков.

Как передает Report, об этом сообщает портал 24sata.hr.

Отмечается, что причиной для наказания могут послужить скандирования антисербских лозунгов со стороны болельщиков сборных Хорватии и Косова во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. О степени наказания не сообщается.

Матч Косово - Хорватия прошел 6 октября и завершился со счетом 0:6. После двух туров хорваты с 7 очками идут первыми в группе I, команда Косово занимает последнюю строчку, набрав один балл.