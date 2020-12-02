УЕФА может изменить формат группового этапа Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант изменения формата проведения Лиги чемпионов.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант изменения формата проведения Лиги чемпионов.

Как передает Report, об этом сообщает The Times.

По информации издания, организация склоняется к так называемой «швейцарской системе», которая используется в шахматах. Согласно идее, 32 или 36 команд будут собраны в один дивизион, однако каждый клуб проведет по десять матчей. Соперники будут определены с помощью жеребьевки в зависимости от их статуса и посева.

16 команд, набравшие наибольшее количество очков, выйдут в плей-офф турнира.

В Ассоциации европейских клубов (ECA) и Ассоциации европейских лиг считают, что новый формат будет более привлекательным для вещателей. Внедрение «швейцарской системе» может произойти в 2024 году.