УЕФА может дисквалифицировать испанский клуб на сезон-2023/24

Испанская "Осасуна" может лишиться права участия в розыгрыше Лиги конференций УЕФА в предстоящем сезоне.

Испанская "Осасуна" может лишиться права участия в розыгрыше Лиги конференций УЕФА в предстоящем сезоне.

Как передает Report , об этом сообщает пресс-служба клуба на своем официальном сайте.

По официальной информации, инспекторы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рекомендовали отстранить команду из Памплоны из-за расследования дела о договорных матчах в сезоне-2013/14.

Андалусийский "Бетис" должен был проиграть два матча чемпионата Испании "Реал Вальядолиду" и самой "Осасуне", за что должен был получить от нее два транша на общую сумму в €600 тыс.

В заявлении клуба говорится о несогласии с вердиктом инспекторов УЕФА, и что "Осасуна" будет подавать апелляцию, чтобы отстоять свое право выступить в третьем по значимости европейском клубном турнире.

Если УЕФА подтвердит решение об апелляции, то место "Осасуны" в Лиге конференций займет "Атлетик" из Бильбао.