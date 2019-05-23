УЕФА может дисквалифицировать футбольный стадион Армении

УЕФА может дисквалифицировать Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна в Ереване.

Как сообщает Report со ссылкой на "РИА новости", об этом заявил президент Федерации футбола страны Артур Ванецян.

По его словам, Армения нуждается в строительстве нового стадиона, так как действующий может быть дисквалифицирован УЕФА из-за несоответствия международным стандартам.

Ванецян заявил, что 100 миллионов долларов, необходимые для строительства новой спортивной арены, планируется привлечь из внебюджетных источников, а общая площадь с прилегающей территорией должна составить 10-15 гектаров.

Глава Федерации футбола добавил также, что на модернизацию крупнейшего в Ереване стадиона - "Раздан", построенного в 70-х годах, потребуются огромные суммы: "Но даже в случае реконструкции стадиона "Раздан", не факт, что он будет признан пригодным для международных встреч с учетом требований безопасности".

Отметим, что сейчас международные футбольные матчи проводятся в Армении на 15-тысячном Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване. Стадион был построен в 30-х годах и реконструирован в 90-х годах прошлого века.