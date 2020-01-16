УЕФА изменил схему команды года ради Роналду

УЕФА в последний момент изменил схему команды года ради нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mail, УЕФА использовал схему 4-2-4 ради того, чтобы в состав команды года попал португальский нападающий Криштиану Роналду.

Предполагается, что из-за этого в состав команды года не попал полузащитник "Челси" Н'Голо Канте.

Напомним, что с 26 ноября болельщики со всего мира голосовали за команду года-2019 по версии читателей официального сайта УЕФА. На место в команде года претендовали 50 ведущих футболистов Европы. Результаты голосования были объявлены 15 января.