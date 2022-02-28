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УЕФА исключил "Спартак" из Лиги Европы

УЕФА исключил "Спартак" из Лиги Европы Союз европейских футбольных организаций (УЕФА) принял решение отстранить московский "Спартак" от дальнейшего участия в Лиге Европы УЕФА нынешнего сезона.
Футбол
28 февраля 2022 г. 21:41
УЕФА исключил Спартак из Лиги Европы

Союз европейских футбольных организаций (УЕФА) принял решение отстранить московский "Спартак" от дальнейшего участия в Лиге Европы УЕФА нынешнего сезона.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в совместном заявлении УЕФА и ФИФА, обнародованном на сайте Международной федерации футбола.

Напомним, что "Спартак" добрался до 1/8 финала Лиги Европы, где должен был сыграть с немецким "Лейпцигом" - 10 марта в Германии и 17 марта, в качестве хозяина поля, на нейтральном стадионе.

Таким образом, "Лейпциг" автоматически выйдет в четвертьфинал турнира.

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