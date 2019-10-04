Представитель "Карабаха": УЕФА должен наказывать тех, кто смешивает спорт с политикой

"Мы попросили вписать в связанный с матчем отчет представителя УЕФА все детали. В соответствии с процедурой предпримем дальнейшие шаги и все необходимые меры".

Об этом Report заявил главный менеджер "Карабаха" Асиф Аскеров, комментируя провокацию армян на матче с "Дюделанжем" во II туре группового этапа Лиги Европы УЕФА.

По его словам, во время инцидента они воспрепятствовали аресту сотрудниками полиции болельщиков "Карабаха": "УЕФА утверждает, что спорт не должен вмешиваться в политику. Поэтому европейская спортивная структура должна наказать тех, кто идет против этого. Мы не допустили вчера ареста наших болельщиков и не позволили увезти их со стадиона".

Отметим, что на очередной игре Лиги Европы "Карабах" обыграл в Люксембурге "Дюделанж" со счетом 4:1. Армяне прибегнули во время матча к очередной провокации, выпустив в небо дрон с "флагом" т.н. "Нагорно-Карабахской Республики", рефери остановил матч. Вслед за этим министр спорта Люксембурга Дан Керш посетил раздевалку азербайджанской команды и извинился за инцидент. Матч продолжился после того, как Д.Керш прошел в дикторскую и объявил, что приносит извинения.

Руководство АФФА также отреагировало на армянскую провокацию. Национальная ассоциация выступила с заявлением, осуждающим произошедшее.