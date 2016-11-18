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    УЕФА дисквалифицировала футболиста на 2 года

    В допинг-пробе футболиста обнаружены следы кокаина

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ УЕФА на два года дисквалифицировала полузащитника московского ЦСКА и сборной Финляндии по футболу Романа Еременко.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, в допинг-пробе футболиста были обнаружены следы кокаина и его метаболитов.

    Допинг-пробу футболист сдал после матча отборочного раунда Лиги чемпионов. 

    Финский игрок отстранен от всех соревнований, начиная с даты официального отстранения от выступления, т.е. с 7 октября 2016 года.

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