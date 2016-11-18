УЕФА дисквалифицировала футболиста на 2 года

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ УЕФА на два года дисквалифицировала полузащитника московского ЦСКА и сборной Финляндии по футболу Романа Еременко.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, в допинг-пробе футболиста были обнаружены следы кокаина и его метаболитов.
Допинг-пробу футболист сдал после матча отборочного раунда Лиги чемпионов.
Финский игрок отстранен от всех соревнований, начиная с даты официального отстранения от выступления, т.е. с 7 октября 2016 года.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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