УЕФА дисквалифицировала футболиста на 2 года

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ УЕФА на два года дисквалифицировала полузащитника московского ЦСКА и сборной Финляндии по футболу Романа Еременко.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, в допинг-пробе футболиста были обнаружены следы кокаина и его метаболитов.

Допинг-пробу футболист сдал после матча отборочного раунда Лиги чемпионов.

Финский игрок отстранен от всех соревнований, начиная с даты официального отстранения от выступления, т.е. с 7 октября 2016 года.