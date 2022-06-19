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УЕФА дисквалифицировал полузащитника «Вест Хэма» на два матча

УЕФА дисквалифицировал полузащитника «Вест Хэма» на два матча Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс был наказан УЕФА двухматчевой дисквалификацией в еврокубках.
Футбол
19 июня 2022 г. 04:54
УЕФА дисквалифицировал полузащитника «Вест Хэма» на два матча

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс был наказан УЕФА двухматчевой дисквалификацией в еврокубках.

Как передает Report, об этом сообщает Sky Sports.

Игрок лондонского клуба получил дисквалификацию по мотивам своего поведения в ответном матче полуфинала Лиги Европы против «Айнтрахта»,

Тогда Райс после финального свистка набросился с оскорблениями на главного арбитра встречи арбитра Хесуса Хиля Мансано. Тирада Деклана в подтрибунке попала на камеры.

Кроме того, УЕФА дисквалифицировал на один матч главного тренера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса, удаленного во Франкфурте.

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