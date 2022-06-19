УЕФА дисквалифицировал полузащитника «Вест Хэма» на два матча

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс был наказан УЕФА двухматчевой дисквалификацией в еврокубках.
Игрок лондонского клуба получил дисквалификацию по мотивам своего поведения в ответном матче полуфинала Лиги Европы против «Айнтрахта»,
Тогда Райс после финального свистка набросился с оскорблениями на главного арбитра встречи арбитра Хесуса Хиля Мансано. Тирада Деклана в подтрибунке попала на камеры.
Кроме того, УЕФА дисквалифицировал на один матч главного тренера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса, удаленного во Франкфурте.