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УЕФА дисквалифицировал обвиняемого в расизме игрока "Славии"

УЕФА дисквалифицировал обвиняемого в расизме игрока "Славии" Футболист пражской "Славии" Ондржей Кудела получил временную дисквалификацию на один еврокубковый матч.
Футбол
6 апреля 2021 г. 19:27
УЕФА дисквалифицировал обвиняемого в расизме игрока Славии

Футболист пражской "Славии" Ондржей Кудела получил временную дисквалификацию на один еврокубковый матч.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Наказание связано с продолжающимся в отношении Куделы расследованием. Футболиста "Славии" обвиняют в проявлении расизма по отношению к представителю "Глазго Рейнджерс" Глену Камара. Инцидент имел место быть в игре 1/8 финала Лиги Европы.

Таким образом, Кудела точно не сыграет в матче Лиги Европы против лондонского "Арсенала" 8 апреля. Речь идёт о первом четвертьфинальном поединке второго по престижности евротурнира.

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Версия на азербайджанском языке UEFA irqçilikdə günahlandırılan futbolçunu diskvalifikasiya etdi

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