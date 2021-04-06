УЕФА дисквалифицировал обвиняемого в расизме игрока "Славии"

Футболист пражской "Славии" Ондржей Кудела получил временную дисквалификацию на один еврокубковый матч.

Футболист пражской "Славии" Ондржей Кудела получил временную дисквалификацию на один еврокубковый матч.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Наказание связано с продолжающимся в отношении Куделы расследованием. Футболиста "Славии" обвиняют в проявлении расизма по отношению к представителю "Глазго Рейнджерс" Глену Камара. Инцидент имел место быть в игре 1/8 финала Лиги Европы.

Таким образом, Кудела точно не сыграет в матче Лиги Европы против лондонского "Арсенала" 8 апреля. Речь идёт о первом четвертьфинальном поединке второго по престижности евротурнира.