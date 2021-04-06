УЕФА дисквалифицировал обвиняемого в расизме игрока "Славии"

Футболист пражской "Славии" Ондржей Кудела получил временную дисквалификацию на один еврокубковый матч.
Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Наказание связано с продолжающимся в отношении Куделы расследованием. Футболиста "Славии" обвиняют в проявлении расизма по отношению к представителю "Глазго Рейнджерс" Глену Камара. Инцидент имел место быть в игре 1/8 финала Лиги Европы.
Таким образом, Кудела точно не сыграет в матче Лиги Европы против лондонского "Арсенала" 8 апреля. Речь идёт о первом четвертьфинальном поединке второго по престижности евротурнира.