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​​​​​​​УЕФА дисквалифицировал игрока "Славии" на 10 матчей

​​​​​​​УЕФА дисквалифицировал игрока "Славии" на 10 матчей УЕФА дисквалифицировал защитника чешской "Славии" Ондржея Куделу за расистское поведение в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против шотландского "Глазго Рейнджерс".
Футбол
14 апреля 2021 г. 20:45
​​​​​​​УЕФА дисквалифицировал игрока Славии на 10 матчей

УЕФА дисквалифицировал защитника чешской "Славии" Ондржея Куделу за расистское поведение в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против шотландского "Глазго Рейнджерс".

Как передает Report, об этом сообщается на сайте дисциплинарного комитета УЕФА.

Эпизод произошел в концовке ответного матча. По словам главного тренера "Рейнджерс" Стивена Джеррарда, Кудела допустил расистские высказывания в адрес финского футболиста "Рейнджерс" Глена Камару.

В итоге УЕФА решил дисквалифицировать Куделу на 10 матчей под эгидой организации. При этом была учтена первая встреча чешской команды в 1/4 финала Лиги Европы против лондонского "Арсенала" (1:1), которую Кудела пропустил, так как расследование уже было запущено. В итоге футболисту осталось пропустить 9 игр.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Çexiya klubunun futbolçusuna 10 oyunluq cəza verdi

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