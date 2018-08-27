УЕФА дисквалифицировал футболиста "Спартака" Адриано на три матча еврокубков

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Контрольно-дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал на три матча нападающего московского "Спартака" Луиса Адриано.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба организации.

14 августа "Спартак" сыграл вничью с ПАОКом (0:0) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Бразильский нападающий получил прямую красную карточку на 33-й минуте за удар локтем в живот игрока соперника. Луис Адриано был наказан УЕФА за неспортивное поведение, показанное в данном эпизоде.