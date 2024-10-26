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УЕФА дисквалифицировал двух польских арбитров до 2025 года

УЕФА дисквалифицировал двух польских арбитров до 2025 года УЕФА дисквалифицировал до 2025 года главного судью Польши Бартоша Франковского, который управлял играми "Карабаха" на Еврокубке.
Футбол
26 октября 2024 г. 14:15
УЕФА дисквалифицировал двух польских арбитров до 2025 года

УЕФА дисквалифицировал до 2025 года главного судью Польши Бартоша Франковского, который управлял играми "Карабаха" на Еврокубке.

Как сообщает Report, отстранение польского арбитра произошло из-за инцидента, когда они со своим коллегой Томашем Мусялом, будучи в состоянии алкогольного опъянения, украли дорожный знак.

Они были назначены в качестве судей на матч III квалификационного раунда Лиги чемпионов "Рейнджерс" (Шотландия) — "Динамо" (Киев, Украина) перед началом текущего сезона. Однако, из-за неподобающего поведения, их заменили другими судьями.

Оба арбитра отстранены от судейства УЕФА до июня 2025 года за нарушение дисциплинарных правил.

Отметим, что Бартош Франковский был главным судьей на матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов "Карабаха" против "Дандолка" (Ирландия) в 2019 году и ответного матча плей-офф Лиги чемпионов против французского "Марселя" в 2022 году.

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Версия на азербайджанском языке UEFA "Qarabağ"ın avrokubok oyunlarını idarə etmiş baş hakimi 2025-ci ilə qədər diskvalifikasiya edib

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