УЕФА: ЧЕ-2016 состоится во Франции в запланированные сроки

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что чемпионат Европы 2016 года пройдет во Франции в запланированные сроки, несмотря на серию терактов в Париже, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Более трех лет оргкомитет Евро-2016 тесно сотрудничает с соответствующими органами для разработки наиболее подходящих механизмов для обеспечения безопасности во время турнира, и мы уверены, что необходимые меры будут приняты. Церемония жеребьевки Евро-2016, как и было запланировано, состоится 12 декабря в Париже, финальный турнир пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля 2016 года", - говорится в заявлении УЕФА.