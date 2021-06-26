О нас
Report Georgia
Аудио новости

УЕФА будет убирать пиво на пресс-конференциях по просьбе мусульман

УЕФА будет убирать пиво на пресс-конференциях по просьбе мусульман УЕФА начнёт убирать бутылки с пивом со столов на пресс-конференциях Евро-2020, если мусульманские игроки обратятся с такой просьбой
Футбол
26 июня 2021 г. 01:30
УЕФА будет убирать пиво на пресс-конференциях по просьбе мусульман

УЕФА начнёт убирать бутылки с пивом со столов на пресс-конференциях Евро-2020, если мусульманские игроки обратятся с такой просьбой.

Как передает Report, об этом сообщает издание Barron's.

"Мы спросим у мусульманских игроков, согласны они на присутствие пива или нет", — сказал представитель УЕФА. Представитель пивной компании Heineken, одного из основных спонсоров Евро-2020, согласен с таким подходом.

Ранее нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отодвинул бутылки с напитком Coca-Cola на пресс-конференции Евро-2020 после победы над сборной Венгрии (3:1). Полузащитник сборной Франции Поль Погба на пресс-конференции после матча чемпионата Европы — 2020 с Германией (1:0) убрал стоявшую на столе бутылку с пивом. После этого руководство УЕФА запретило убирать бутылки спонсоров со стола во время пресс-конференций.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке UEFA mətbuat konfranslarında pivəni yığışdıracaq

Экслюзивные новости

Новый посол Кыргызстана прибудет в Азербайджан в следующем месяце
Новый посол Кыргызстана прибудет в Азербайджан в следующем месяце
25 июня 2021 г. 17:18
Эля из фильма Последняя ночь детства: Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
ФотоЭля из фильма "Последняя ночь детства": Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
23 июня 2021 г. 18:00
Мэр Полтавы: Мы дружим с азербайджанцами уже годами, десятилетиями - ИНТЕРВЬЮ
ВидеоМэр Полтавы: Мы дружим с азербайджанцами уже годами, десятилетиями - ИНТЕРВЬЮ
23 июня 2021 г. 09:20
Глава Черкасской ОГА: Мы заинтересованы в создании предприятий с азербайджанскими инвестициями - ИНТЕРВЬЮ
Глава Черкасской ОГА: Мы заинтересованы в создании предприятий с азербайджанскими инвестициями - ИНТЕРВЬЮ
22 июня 2021 г. 13:22
Украинский депутат: Шушинская декларация будет содействовать интеграции во всем регионе - ЭКСКЛЮЗИВ
Украинский депутат: Шушинская декларация будет содействовать интеграции во всем регионе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 июня 2021 г. 17:12
Подготовлена мемориальная доска для Дома-музея Бюльбюля в Шуше
Подготовлена мемориальная доска для Дома-музея Бюльбюля в Шуше
21 июня 2021 г. 15:57
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
21 июня 2021 г. 15:15
Американский аналитик: Еревану бессмысленно отпираться от выдачи карт минных полей
Американский аналитик: Еревану бессмысленно отпираться от выдачи карт минных полей
18 июня 2021 г. 12:24
Военные эксперты Украины призвали Армению выдать все карты минных полей - ЭКСКЛЮЗИВ
Военные эксперты Украины призвали Армению выдать все карты минных полей - ЭКСКЛЮЗИВ
17 июня 2021 г. 11:19
Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана
Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана
16 июня 2021 г. 14:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi