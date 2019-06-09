УЕФА: Баку смог зарекомендовать себя как центр международных спортивных соревнований

Баку, который за короткое время смог зарекомендовать себя как центр международных спортивных соревнований, вошел в число городов, подаривших спортивным болельщикам и туристам незабываемые и интересные мгновения.

Как передаёт Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, эта мысль отмечена в статье под заголовком «Красивый Баку», опубликованной на официальном сайте УЕФА.

В статье подчеркивается, что Баку будет одним из 12 городов, которые проведут игры чемпионата Европы по футболу в 2020 году, отмечается, что столица Азербайджана полностью готова к этим играм.

Кроме того, в статье нашли место мысли генерального секретаря Ассоциации Футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхана Мамедова о планах ассоциации по проведению четырех финальных матчей «ЕВРО-2020» и о том, что ждет болельщиков в Баку.

«Мы разработали стратегию для превращения Баку в будущем в спортивный центр и постепенно движемся к этой цели. Баку станет спортивным центром. Игры «ЕВРО-2020» приведут к развитию футбола, привлечению большего числа людей к этому виду спорта. Футбол постоянно развивается. За последние несколько лет его популярность значительно возросла. Конечно, есть и другие виды спорта, к ним также повышается интерес. Но футбол самый популярный среди видов спорта. Для нас важно сохранить уровень интереса к футболу в стране. Нашим достижением будет то, что в будущем большинство детей будут проводить время не за компьютером, а именно играя футбол. А это способствует развитию здорового образа жизни в стране и воспитанию более здорового человека», - отметил Эльхан Мамедов в статье.

Генеральный секретарь АФФА сказал, что Баку – современный город, который сочетает в себе древность и современность. Отметив, что за последние годы Баку стремительно развивается и модернизируется, Эльхан Мамедов рассказал о том, что город весьма привлекателен для иностранных туристов. «Внимание приезжающих сюда людей помимо части города, которая богата историко-архитектурными памятниками, также привлекают современные достопримечательности, которые придают особый колорит облику города», - подчеркнул Э.Мамедов.

Отметив, что Баку превратился в спортивный центр, где проводятся спортивные мероприятия различного международного уровня, Э.Мамедов сказал: «Таким образом, находясь в Баку туристы познакомятся с такими особенностями города как богатство историко-архитектурных памятников, современные аттракционы и выставки, а также современные спортивные центры и др. Все эти перечисленные объекты расположены очень близко друг от друга, поэтому можно даже пешком добраться до них, что делает их более доступными и привлекательными. Мы хотим подарить спортивным болельщикам во всем регионе приятные и интересные моменты «ЕВРО-2020». В городе для болельщиков и туристов будут проводиться различные интересные мероприятия. Мы планируем продлить срок активности фан-зон и верим, что это создаст условия для того, чтобы люди приходили и получали там удовольствие, а затем болели за свои команды».

В заключение генеральный секретарь АФФА призвал болельщиков получить удовольствие от 30-дневных грандиозных игр «ЕВРО-2020» и интересных развлекательных мероприятий, которые состоятся в преддверии игр.