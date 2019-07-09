Исполнительный директор УЕФА: Баку проведет свою часть первенства ЕВРО-2020 на высоком уровне

"Проведение чемпионата Европы-2020 по футболу на территории нескольких государств будет способствовать развитию небольших национальных федераций".

Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу RT заявил исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен.

По его словам, каждая сборная будет прикреплена к близлежащему городу, чтобы не возникало проблем с логистикой: "Так, Санкт-Петербург связан с Копенгагеном. Россия проведёт две встречи здесь, а Дания — там. А их соперники будут путешествовать между этими двумя городами. Поэтому сборным не придётся покидать пределы двух стран. По нашей схеме Баку связан с Римом. Я очень надеюсь, что Азербайджан попадёт на чемпионат Европы, хотя на данный момент перед ним стоит более сложная задача, чем перед Италией. Если этого не произойдёт, то подопечные Роберто Манчини проведут три встречи у себя дома".

Исполнительный директор прокомментировал критику после финала Лиги Европы на УЕФА из-за места его проведения: "Во-первых, никто не ожидал, что в решающий матч попадут две команды из одного города. Шанс, что такое случится, был минимален. Во-вторых, Баку был выбран для проведения финала Лиги Европы очень давно. И Азербайджан в качестве одного из членов УЕФА прекрасно справился со своей задачей. Да, город находится в дальнем углу континента, и добраться туда не совсем просто. Мы это понимали, но в то же время хотели дать возможность организовать такую встречу кому-то за пределами Центральной Европы. Город проведёт свою часть первенства Старого Света на высоком уровне. В декабре станут известны все финалисты, и тогда мы сможем правильно выстроить логистику".

Мартин Каллен также коснулся вопроса армянского полузащитника "Арсенала" Генриха Мхитаряна, который уклонился от поездки на финал Лиги Европы в Баку: "Никто не мог предвидеть, что в решающей встрече окажутся именно "канониры". Но Азербайджан дал нам все гарантии безопасности, поэтому причин не проводить финал именно там у нас не было. Это решение самого футболиста, и мы его уважаем. УЕФА придерживается нейтралитета относительно политических вопросов. Поэтому с организационной точки зрения Мхитарян мог принять участие в этом матче".

Отметим, в связи с 60-летием УЕФА ЕВРО-2020 будет проходить с 12 июня по 12 июля с участием 24 команд на 12 разных стадионах. Олимпийский стадион в Баку примет четыре игры, 3 встречи группового этапа и один матч 1/4 финала.