Удалившему вратаря Ювентуса Буффона в ЛЧ арбитру поступают угрозы

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Английскому арбитру Майклу Оливеру, обслуживавшему ответный матч 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и мадридским «Реалом», и его жене поступают угрозы.

Как передает Report, об этом сообщает «Газета.ру».

Отмечается, что сначала начали появляться оскорбления на странице его жены в Twitter, а позже паре начали угрожать расправой по телефону. Полиция начала расследование инцидента.

Ранее голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон сравнил Оливера с мусорным ведром из-за назначения спорного пенальти на последней минуте встречи, который предрешил исход матча. «Реал» проиграл «Ювентусу» со счетом 1:3, однако вышел в полуфинал турнира из-за победы в первой встрече (3:0).