​Удаленный с поля турецкий футболист вернулся с ножом

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Турецкий футболист, получивший красную карточку во время матча любительской лиги, решил вернуться на поле, принеся с собой нож.

Как передает Report, арбитр предъявил игроку Хамзе Сари красную карточку примерно за 10 мин. до окончания матча.

После чего тот отправился в раздевалку и вернулся с ножом. Сотрудники службы безопасности стадиона не пустили его на поле.