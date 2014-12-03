​Удаленный с поля турецкий футболист вернулся с ножом

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Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Турецкий футболист, получивший красную карточку во время матча любительской лиги, решил вернуться на поле, принеся с собой нож.
Как передает Report, арбитр предъявил игроку Хамзе Сари красную карточку примерно за 10 мин. до окончания матча.
После чего тот отправился в раздевалку и вернулся с ножом. Сотрудники службы безопасности стадиона не пустили его на поле.
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