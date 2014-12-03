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    ​Удаленный с поля турецкий футболист вернулся с ножом

    Сотрудники службы безопасности стадиона не пустили его на поле

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Турецкий футболист, получивший красную карточку во время матча любительской лиги, решил вернуться на поле, принеся с собой нож.

    Как передает Report, арбитр предъявил игроку Хамзе Сари красную карточку примерно за 10 мин. до окончания матча.

    После чего тот отправился в раздевалку и вернулся с ножом. Сотрудники службы безопасности стадиона не пустили его на поле.

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