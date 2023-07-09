Ученые нашли новый признак ранней стадии болезни Паркинсона

Ученые из Швейцарской политехнической федеральной школы Лозанны выяснили, что от 40 до 50% людей, страдающих болезнью Паркинсона, испытывают неприятное ощущение того, что за ними наблюдают.

Ученые из Швейцарской политехнической федеральной школы Лозанны выяснили, что от 40 до 50% людей, страдающих болезнью Паркинсона, испытывают неприятное ощущение того, что за ними наблюдают.

Как передает Report , результаты исследования размещены в журнале Nature Mental Health.

Отмечается, что наличие таких галлюцинаций также может быть связано с более быстрым прогрессированием болезни. Нейробиологи исследовали влияние галлюцинаций на пациентов с болезнью Паркинсона в возрасте от 60 до 70 лет. Каждый пациент прошел серию интервью с экспертами для оценки уровня их когнитивных нарушений, а также психиатрических интервью, в ходе которых была собрана важная информация об их галлюцинациях.

Почти половина пациентов сообщили о том, что в начале болезни испытывали неприятное ощущение того, что за ними наблюдают, известное как галлюцинация присутствия. Врачи обычно отмахиваются от этих жалоб или связывают с побочными эффектами лекарств.

Спустя пять лет исследователи обнаружили, что у людей, которые сообщали о галлюцинациях присутствия в начале своего заболевания, наблюдалось более быстрое снижение когнитивных функций, связанных с лобной долей мозга: памятью, обучением, пространственным восприятием и вниманием.

С помощью метода ЭЭГ у пациентов с галлюцинациями присутствия были обнаружены «усиленные лобные тета-колебания. Это означает, что у них был более высокий уровень колебательной электрической активности в лобной области мозга, особенно в диапазоне тета-частот. Тета-диапазон колебаний наиболее тесно связан с когнитивными процессами, быстрое снижение которые наблюдалось у пациентов с галлюцинациями.

Ученые отметили, что связь между снижением когнитивных функций и ранними галлюцинациями может быть действительна и для других нейродегенеративных заболеваний. Эту гипотезу смогут проверить будущие исследования.

По оценкам, в мире болезнью Паркинсона страдают 8,5 млн человек. Средний возраст диагностирования составляет около 60 лет. Симптомы могут включать неконтролируемое дрожание конечностей, медленные движения и ригидность мышц, но эксперты говорят, что эти признаки часто появляются только тогда, когда около 80% нервных клеток уже потеряны. Болезнь Паркинсона также имеет большое влияние на умственные функции человека.

Результаты ученых позволят раньше диагностировать болезнь Паркинсона. Она не поддается лечению, но ранняя диагностика может дать больше времени для терапии лекарствами, например, восполняющими дефицит дофамина в мозге — нейротрансмиттера, играющего ключевую роль в выполнении движений и мелкой моторике.