Учёные вывели формулу для определения лучшего в паре Роналду-Месси

Бельгийские ученые Левенского католического университета составили формулу, с помощью которой определили лучшего из пары нападающих — Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Как сообщает Report со ссылкой на Mirror, формула по названием VAEP считает не только голы и результативные передачи, но оценивает другие действие, такие, как удары, дриблинг, подкаты и другое. Учёные оценивали данные по аргентинскому и португальскому футболисту в период с 2013 по 2018 годы.

В первые сезоны результаты Роналду и Месси были почти идентичными, считают ученые: "Но в сезоне-2015/16 Месси начал обходить своего извечного соперника. Мы наблюдаем компромисс у многих футболистов, либо они совершают много действий с менее высокой ценностью — например, у Поля Погба".

Средний VAEP-показатель за одну игру у Месси оставил 1,21, а у Роналду — 0,61.