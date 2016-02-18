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    Участвующие в семинаре УЕФА представители 14 стран побывали на Бакинском олимпийском стадионе

    Мероприятие завершится сегодня

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ 17 февраля в отеле Boulevard Hotel Baku начался семинар УЕФА по лицензированию клубов.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, на мероприятии, помимо представителей УЕФА, участвуют специалисты по лицензированию футбольных федераций Испании, Румынии, Венгрии, Турции, России, Словакии, Чехии, Украины, Беларуси, Латвии, Казахстана и Молдовы. 

    В первый день семинара состоялись обсуждения на темы "Обзор и анализ прошлого сезона лицензирования", "Обсуждение правил ФИФА и УЕФА по лицензированию клубов", "Перспективы развития системы лицензирования". Участники также побывали на Бакинском олимпийском стадионе, где получили подробную информацию о стадионе.

    Семинар завершится сегодня.

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