Участника Лиги чемпионов исключили из Кубка Германии

"Вольфсбург" получил техническое поражение в матче первого круга розыгрыша Кубка Германии сезона-2021/22.

"Вольфсбург" получил техническое поражение в матче первого круга розыгрыша Кубка Германии сезона-2021/22.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).

"Автозаводцы" в стартовой игре кубкового турнира оказались сильнее "Пройссена" (3:1). По окончании игры проигравший клуб подал протест, так как тренерский штаб "Вольфсбурга" сделал по ходу игры шесть замен вместо разрешенных пяти.

По итогам разбирательства клубу, который примет участие в групповом турнире Лиги чемпионов УЕФА, было присуждено техническое поражение со счетом 0:3.

У "Вольфсбурга" есть 24 часа на то, чтобы подать апелляцию на это решение.