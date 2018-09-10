Убит футболист французского клуба

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Футболист французского клуба "Сень-Этьен" Вильям Гомис был застрелен в перестрелке.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Var-Matin, инцидент зарегистрирован в департаменте Вар.

Наряду с 20-летним игроком, также застрелили 14-летнего подростка. Французский клуб не сделал официального заявления по этому поводу.

Перестрелка произошла в ночь на 10 сентября.