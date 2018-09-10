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    Убит футболист французского клуба

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Футболист французского клуба "Сень-Этьен" Вильям Гомис был застрелен в перестрелке. 

    Как сообщает Report со ссылкой на издание Var-Matin, инцидент зарегистрирован в департаменте Вар. 

    Наряду с 20-летним игроком, также застрелили 14-летнего подростка. Французский клуб не сделал официального заявления по этому поводу. 

    Перестрелка произошла в ночь на 10 сентября. 

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