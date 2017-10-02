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    У знаменитого футболиста обнаружена опасная инфекция

    В организме Эммануэля Эбуэ обнаружена ВИЧ-инфекция

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ У игрока сборной Кот-д'Ивуара и бывшего футболиста английского клуба "Арсенал" Эммануэля Эбуэ обнаружена опасная инфекция.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт goal.com, анализ крови играющего за кипрскую команду АЕЛ 34-летнего защитника оказался положительным. Африканский игрок, в организме которого обнаружи ВИЧ-инфекцию, отправился в Англию для повторного обследования.

    "К сожалению, это правда. У Эммануэля Эбуэ есть проблемы со здоровьем. Эбуэ отправился сегодня в Англию для очередного обследования", - сообщил менеджер клуба Текин Беринчи.

    Отметим, что за свою карьеру Эбуэ наряду с "Арсеналом" играл в английском клубе "Сандерленд", турецком "Галатасарае" и бельгийском "Беверене".

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