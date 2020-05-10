​У третьего игрока английского клуба зафиксирован коронавирус

Исполнительный директор "Брайтон энд Хоув Альбион" Пол Барбер сообщил о новом случае заражения коронавирусом в клубе, передает Report.

"Это проблема. К сожалению, получили положительный результат теста на коронавирус у третьего игрока. Хотим убедиться, что делаем все возможное, чтобы защитить игроков, тренеров и сотрудников клуба, а также минимизировать риск заражения, насколько это возможно", - приводит слова Барбера Sky Sports.

Это третий случай заражения коронавирусной инфекцией в команде. Не сообщается, кто именно из футболистов заразился коронавирусом.