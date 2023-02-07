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У тренера футбольного клуба "Сивасспор" погибло 15 родственников из-за землетрясения

У тренера футбольного клуба "Сивасспор" погибло 15 родственников из-за землетрясения Помощник главного тренера турецкого футбольного клуба "Сивасспор" Айхан Тенбелоглу лишился 15 родственников в результате землетрясения.
Футбол
7 февраля 2023 г. 02:50
У тренера футбольного клуба Сивасспор погибло 15 родственников из-за землетрясения

Помощник главного тренера турецкого футбольного клуба "Сивасспор" Айхан Тенбелоглу лишился 15 родственников в результате землетрясения.

Как передает Report, об этом газете Cumhuriyet сообщил главный тренер команды Рыза Чалымбай.

"Я позвонил и узнал о ситуации. 15 членов семьи моего помощника Айхана скончались", - сказал Чалымбай.

"Мы узнали, что многие родственники Айхана Тенбелоглу, одного из помощников тренера нашей команды, проживающие в Хатае, погибли в результате землетрясения, произошедшего в Кахраманмараше. Выражаем соболезнования Айхану Тенбелоглу, его семье и близким", - говорится в заявлении пресс-службы "Сивасспора".

По сведениям источника, из-под завалов был вытащен и спасен помощник тренера "Хатайспора" Мурат Бель и его семья. Ранее в понедельник главный тренер команды Волкан Демирель сообщил, что клуб потерял связь с игроком команды Кристианом Атсу. Ранее он выступал за португальские "Порту", "Риу Аве", английские "Челси", "Эвертон", "Борнмут" и "Ньюкасл", нидерландский "Витесс", испанскую "Малагу" и клуб из Саудовской Аравии "Аль-Раед". Позднее португальская газета A Bola сообщила, что Атсу был найден под обломками здания в Хатае и доставлен в больницу с травмой правой ноги, однако позднее менеджер клуба Мустафа Озат опроверг эту информацию.

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