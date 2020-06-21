У трех футболистов РПЛ обнаружен коронавирус

Матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Краснодаром" и "Динамо" перенесен.

Как передает Report, встреча, которая должна была состояться в воскресенье, сорвана из-за обнаружения новых случаев заражения коронавируса у футболистов московской команды.

COVID-19 выявлен у трех игроков "Динамо" - Клинтона Н'Жи, Себастьяна Шиманьского и Шарля Каборе. Все они отправлены на двухнедельный карантин. Остальные игроки, а также тренерский штаб и персонал клуба находятся на базе. Весь клуб, помимо троих зараженных, повторно сдал тесты на коронавирусную инфекцию, все результаты оказались отрицательными.

Российский футбольный союз (РФС) на основе обращения РПЛ принял решение при согласии обоих участников перенести матч на резервную дату - 19 июля.