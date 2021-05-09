У Стамбула могут отнять финал Лиги Чемпионов

Решение о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула в Лондон будет рассмотрено Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в ближайшие 72 часа

Решение о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула в Лондон будет рассмотрено Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в ближайшие 72 часа.

Как передает Report, об этом пишет The Telegraph.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с предложением провести игру на стадионе "Уэмбли" из-за распространения пандемии коронавируса в Турции. Перенос финала Лиги чемпионов в Будапешт или Лиссабон УЕФА не рассматривает, поэтому единственным альтернативным местом проведения матча является Лондон.

По данным источника, такие меры могут отрицательно сказаться на телевизионных компаниях, которые числятся главными спонсорами турнира.

Отметим, что финал турнира пройдет 29 мая.