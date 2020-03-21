​У президента бразильского клуба обнаружили коронавирус

У президента бразильского футбольного клуба "Интернасьонал" Марсело Медейроса выявлен коронавирус.

Как передает Report, об этом М.Медейров сообщил в своем Twitter.

"Друзья, я получил результат теста, и он подтверждает, что у меня есть COVID-19. Следуя правилам, указанным учреждениями здравоохранения, я буду находиться в изоляции в течение следующих двух недель.Семья, друзья и другие члены клуба уже приняли профилактические меры. Я благодарен за сотни сообщений, которые получил за последние несколько дней. Давайте решать проблему спокойно и сообща", — написал Медейрос.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае.