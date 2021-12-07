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У полузащитника "Челси" выявлен коронавирус

У полузащитника "Челси" выявлен коронавирус У полузащитника "Челси" Матео Ковачича выявлен коронавирус.
Футбол
7 декабря 2021 г. 20:30
У полузащитника Челси выявлен коронавирус

У полузащитника "Челси" Матео Ковачича выявлен коронавирус.

Как передает Report, об этом сообщил главный тренер "синих" Томас Тухель на пресс-конференции перед матчем VI тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против российского "Зенита".

Главный тренер сообщил, что сегодня пришел результат теста Ковачича на COVID-19, и этот результат оказался положительным. Теперь 27-летнему хорвату положено самоизолироваться на 10 дней.

Таким образом, Матео дополнительно пропустит выезд к "Зениту" в среду в рамках Лиги чемпионов, а также матчи Премьер-лиги против "Лидса" и "Эвертона".

Отметим, что матч "Зенит" - "Челси" пройдет 8 декабря в 21:45 по бакинскому времени.

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