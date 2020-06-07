​У Неймара украли паспорт

Неймар https://report.az/storage/news/eab28ff13c22f7f3f42168a86023047c/ad45a827-dd86-4382-aa34-6d4def716f45_292.jpg

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар стал жертвой злоумышленников, которые украли данные его бразильского паспорта.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, преступники попытались использовать личные данные 28-летнего форварда, чтобы воспользоваться государственной помощью для трудящихся во время борьбы с пандемией коронавируса.

"Очевидно, что Неймар никогда не стремился использовать программу государственной помощи. Мы не знаем, кто мог это сделать. Он даже не знал о возможности такой помощи, пока с ним не связалась пресса", — заявили в окружении Неймара.

Пока что не удалось найти преступников, они продолжают находиться на свободе.

Неймар в нынешнем сезоне провел 22 матча во всех турнирах за ПСЖ, забив 18 голов и сделав 10 ассистов. Чемпионат Франции был досрочно завершен, а парижане признаны чемпионами.