​У игрока итальянского клуба обнаружили коронавирус

Парагвайский полузащитник итальянского футбольного клуба "Сампдория" Эдгар Баррето сдал положительный тест на коронавирус, он и его жена находятся на изоляции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Football Italia.

Ранее хавбек "Сампдории" Якуб Янкто рассказал, что в клубе уже 15 случаев инфицирования новым коронавирусом.

Италия первой из пяти ведущих европейских лиг объявила о приостановке проведения чемпионата из-за коронавируса. Изначально было принято решение о паузе в сезоне до начала апреля, но после президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина отметил, что чемпионат может быть возобновлен в мае.