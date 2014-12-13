У главы ФИФА Йозефа Блаттера проверят счета

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Парламент Швейцарии принял закон, который позволит проверить банковские счета не только высокопоставленных спортивных чиновников, но и главы Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Йозефа Блаттера. 128 депутатов проголосовали за принятие законопроекта, 62 — против.

Как передает Report со ссылкой на телеканал "Россия", принятие этого закона призвано повысить прозрачность деятельности международных спортивных организаций, штаб-квартиры которых находятся на территории страны. Кроме того, закон затронет деятельность УЕФА и МОК, чьи штаб-квартиры также располагаются на территории Швейцарии.

В 2014 году британская пресса распространила информацию о подкупе чиновников при выборах страны-хозяйки ЧМ-2022, право проведения которого в итоге получил Катар. Была опубликована переписка, из которой следовало, что чиновник ФИФА Джек Уорнер и члены его семьи получили около 2 миллионов долларов от катарских компаний.

В ноябре организация опубликовала итоговый отчет арбитражной палаты комитета по этике, в котором указывалось, что нарушений в процедуре голосования не выявлено. Позже глава следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкл Гарсия заявил, что данный отчет содержит неполные и ошибочные представления о расследовании, и сообщил о намерении подать апелляцию. В результате было объявлено, что все документы по данному расследованию будут переданы комитету по аудиту ФИФА.