​У главного тренера "Арсенала" выявлен коронавирус

У главного тренера футбольного клуба "Арсенал" Микеля Артеты выявлен коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом сообщается на официальном сайте команды.

Положительный результат на коронавирус нового типа Артета получил в четверг, 12 марта. Отмечается, что члены лондонской команды, которые в последнее время тесно контактировали с главным тренером, отправятся на карантин "в соответствии с директивами правительства".

Артета — бывший полузащитник "Арсенала". Он выступал за клуб с 2011-го по 2016 год, провел за него 150 матчей и забил 16 голов. После окончания карьеры испанец работал помощником главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы. Артета возглавил "Арсенал" в декабре 2019 года. Контракт подписан на 3,5 года.