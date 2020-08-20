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Report Georgia

У футболистов итальянского клуба выявлен коронавирус

У футболистов итальянского клуба выявлен коронавирус Тесты на коронавирус двух игроков итальянского футбольного клуба "Торино" показали положительный результат.
Футбол
20 августа 2020 г. 19:45
У футболистов итальянского клуба выявлен коронавирус

Тесты на коронавирус двух игроков итальянского футбольного клуба "Торино" показали положительный результат.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Туринцы перед началом подготовки к сезону-2020/21 провели тестирование всех футболистов на предмет заражения коронавирусом. У двоих игроков результат тестов оказался положительным, о чем клуб немедленно проинформировал соответствующие органы. Имена инфицированных не сообщаются.

Отмечается, что у футболистов нет симптомов заболевания, они находятся в изоляции.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya klubunun 2 futbolçusunda koronavirus aşkarlandı

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