У футболистов итальянского клуба выявлен коронавирус

Тесты на коронавирус двух игроков итальянского футбольного клуба "Торино" показали положительный результат.

Тесты на коронавирус двух игроков итальянского футбольного клуба "Торино" показали положительный результат.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Туринцы перед началом подготовки к сезону-2020/21 провели тестирование всех футболистов на предмет заражения коронавирусом. У двоих игроков результат тестов оказался положительным, о чем клуб немедленно проинформировал соответствующие органы. Имена инфицированных не сообщаются.

Отмечается, что у футболистов нет симптомов заболевания, они находятся в изоляции.