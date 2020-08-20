У футболистов итальянского клуба выявлен коронавирус

Тесты на коронавирус двух игроков итальянского футбольного клуба "Торино" показали положительный результат.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба клуба.
Туринцы перед началом подготовки к сезону-2020/21 провели тестирование всех футболистов на предмет заражения коронавирусом. У двоих игроков результат тестов оказался положительным, о чем клуб немедленно проинформировал соответствующие органы. Имена инфицированных не сообщаются.
Отмечается, что у футболистов нет симптомов заболевания, они находятся в изоляции.