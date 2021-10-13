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У футболиста сборной Уэльса диагностировали рак

У футболиста сборной Уэльса диагностировали рак Врачи диагностировали у футболиста сборной Уэльса Дэвида Брукса онкологическое заболевание – лимфому Ходжкина.
Футбол
13 октября 2021 г. 20:57
У футболиста сборной Уэльса диагностировали рак

Врачи диагностировали у футболиста сборной Уэльса Дэвида Брукса онкологическое заболевание – лимфому Ходжкина.

Как передает Report, об этом 24-летний полузащитник сообщил на странице в Twitter.

"Мне очень тяжело об этом говорить. У меня обнаружили вторую стадию лимфомы Ходжкина, я начну курс лечения на следующей неделе. Несмотря на то, что диагноз стал шоком для меня и моей семьи, прогноз благоприятный. Уверен, что могу полностью восстановиться и вернуться к выступлениям", – написал игрок английского "Борнмута".

Брукс защищает цвета "Борнмута" с 2018 года. Футболист сыграл 39 матчей в английской премьер-лиге и провел 21 встречу за сборную Уэльса.

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Версия на азербайджанском языке Uels millisinin futbolçusunda onkoloji xəstəlik aşkarlanıb

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