​У футболиста российского "Спартака" обнаружили COVID-19

Зелимхан Бакаев https://report.az/storage/news/83c1ca4da62df06f336798b3e63485ed/4e292b21-764d-4a91-8412-8da529efed75_292.jpg

У полузащитника московского "Спартака" Зелимхана Бакаева обнаружен коронавирус, поэтому он в ближайшее время не начнет тренировки вместе с остальной командой на базе в Тарасовке.

Как передает Report, об этом сообщил руководитель медицинского штаба клуба Михаил Бутовский.

Кроме того, обследование игроков красно-белых показало наличие антител в крови у Романа Зобнина. В настоящий момент он не представляет опасности для окружающих и после углубленного медобследования, которое состоится в понедельник, может возобновить тренировки.