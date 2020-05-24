​У футболиста российского "Спартака" обнаружили COVID-19

У полузащитника московского "Спартака" Зелимхана Бакаева обнаружен коронавирус, поэтому он в ближайшее время не начнет тренировки вместе с остальной командой на базе в Тарасовке.
Как передает Report, об этом сообщил руководитель медицинского штаба клуба Михаил Бутовский.
Кроме того, обследование игроков красно-белых показало наличие антител в крови у Романа Зобнина. В настоящий момент он не представляет опасности для окружающих и после углубленного медобследования, которое состоится в понедельник, может возобновить тренировки.