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У футболиста российского "Спартака" обнаружили COVID-19

​У футболиста российского "Спартака" обнаружили COVID-19

Зелимхан Бакаев

У полузащитника московского "Спартака" Зелимхана Бакаева обнаружен коронавирус, поэтому он в ближайшее время не начнет тренировки вместе с остальной командой на базе в Тарасовке.

Как передает Report, об этом сообщил руководитель медицинского штаба клуба Михаил Бутовский.

Кроме того, обследование игроков красно-белых показало наличие антител в крови у Романа Зобнина. В настоящий момент он не представляет опасности для окружающих и после углубленного медобследования, которое состоится в понедельник, может возобновить тренировки.

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