​У футболиста "Локомотива" обнаружили коронавирус

Нападающий футбольного клуба "Локомотив" Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

"Он сдал положительный тест на коронавирус. Он будет лечиться в соответствии с рекомендациями врачей. Желаем ему скорейшего выздоровления", - сказал Мещеряков.

"Три дня назад Фарфан почувствовал головную боль и слабость, появились кашель и температура. Компьютерная томография легких показала изменения, свойственные для вирусной пневмонии, был поставлен диагноз "вирусная пневмония" и взят мазок. На тестирование ушло три дня, сегодня оно показало положительный результат на COVID-19. Мы начали активное лечение, надеемся, что через три-четыре недели Джефф возобновит тренировки", - рассказал врач "Локомотива" Никита Карлицкий.