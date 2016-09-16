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    У футбольного клуба за два дня до матча украли все бутсы

    Из раздевалки были похищены 70 пар бутс и четыре пары вратарских перчаток

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Воры похитили спортивную экипировку футбольного клуба "Неа Саламина" из кипрского города Фамагуста, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си. 

    Как говорит руководство клуба, в Ларнаке из раздевалки были похищены 70 пар бутс и четыре пары вратарских перчаток.

    Каждая пара обуви стоит около 200 евро, а перчатки - около 100 евро. Общая стоимость похищеного превышает 14 тысяч евро.

    Полиция предполагает, что воры забрались в раздевалку через окно душевой комнаты.

    Следующий матч "Неа Саламина" должен провести в воскресенье против клуба "Арис" из города Лимасол. Администрация клуба пока не может сказать, в чем футболисты выйдут на поле.

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